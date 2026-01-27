الأرصاد الجوية: أجواء مضطربة بطقس اليوم الثلاثاء مع ضربات برق ورعد

الثلاثاء 27 يناير 2026
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الثلاثاء، مبينة أنه قد يصاحب السحب الرعدية نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب مع احتمال ضربات البرق فى بعض المناطق وفرص لتساقط حبات البرد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10

