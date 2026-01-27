ضبط 4.5 أطنان مخللات وملح مغشوش في حملات تموينية بالدقهلية

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة مكبرة ووجهت ضربة حاسمة للغش التجاري بضبط 4.5 أطنان مخللات وملح مغشوش وحصاد 124 مخالفة.

حملة تموين مكبرة علي الأسواق والمخابز

حيث تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها الصارمة ضد المخالفين من الرقابة المكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، مستودعات وتجار تموينيين لضبط المخالفات وحماية رغيف المواطن.

الرقابة مستمرة بلا استثناء

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، ووفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبقيادة ميدانية حاسمة من المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، الذي شدد على أن الرقابة مستمرة بلا استثناء وبأقصى درجات الحزم، ولن يُسمح بأي تهاون أو تجاوز يمس حقوق المواطنين.

تحرير 58 مخالفة في مجال المخابز

وأسفرت الحملات المكثفة على المخابز، وتحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 58 مخالفة، تنوعت أبرزها بين نقص وزن، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم مطابقة المواصفات، وذلك في تأكيد واضح على الالتزام الصارم بمعايير الإنتاج وجودة الخبز المدعم، والتصدي الفوري لأي مخالفات تمس رغيف العيش.

تحرير 53 مخالفة في مجال الأسواق

وفي إطار المتابعة اليومية للأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 53 مخالفة تموينية، ضمن جهود مشددة لضبط حركة تداول السلع، ومواجهة الغش التجاري، وحماية حقوق المستهلكين.

ضبط أربعة أطنان ونصف من المخللات والملح غشًّا تجاريًا

وفي ضربة رقابية حاسمة، أسفرت الحملات عن ضبط أربعة أطنان ونصف من المخللات والملح غشًّا تجاريًا، لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، وتبين أنها مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم ضبط والتحفظ على سلع غذائية مجهولة المصدر شملت 100 كرتونة سناكس تحتوي كل كرتونة على 12 كيسًا، و25 كرتونة ويفر تحتوي كل كرتونة على 6 علب، و6 كرتونة زبدة طبيعي بوزن 10 كيلوجرامات للكرتونة، بالإضافة إلى 10 قوالب زبدة طبيعي بوزن 1 كيلوجرام للقالب، وكذلك ضبط 2 جركن زيت طعام سعة الواحد 12 كيلوجرامًا، وذلك لعدم وجود أي مستندات دالة على مصدرها.

تحرير 7 مخالفات، شملت ضبط استخدام أسطوانة بوتاجاز

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات، شملت ضبط استخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، حيث تم التحفظ على أسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام مملوءة، كما تم ضبط حالة تجميع مواد بترولية، والتحفظ على 4,973 لتر بنزين 80، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

وفي مجال التجار التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير 6 مخالفات تموينية، تأكيدًا على أن منظومة الدعم تخضع لرقابة دقيقة، ولن يُسمح باستغلالها أو التلاعب بها بأي صورة.

وبذلك بلغ إجمالي ما أسفرت عنه الحملات التموينية خلال يومين متتاليين تحرير 124 مخالفة تموينية متنوعة، في رسالة حاسمة تؤكد استمرار الجهود الرقابية وعدم التهاون مع أي مخالف.

وأكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الرسالة واضحة:

الرقابة مستمرة على مدار الساعة، ولا تهاون مع أي مخالف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.