محمد الدمرداش بمعرض الكتاب: سيدنا محمد أفضل مفاوض عرفه التاريخ

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 57، ندوة المستشار محمد الدمرداش، والتى أدارها الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق.

وفي مستهل، فعاليات الملتقى، أكد الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن رجال القانون هم من كتبوا عن السيرة النبوية، لافتا إلى أن المستشار محمد الدمرداش، ركز على الشخصيات مثل عم الرسول حمزة عليه السلام.

وأكد بأن الدمرداش أول من كتب عن الرسول، وكتب أيضا عن الدولة الفاطمية، مؤكدا بأن عناوين كتب محمد الدمرداش يجب أن نتوقف عليها.

كما أشار إلى أن دراسة القانون تنعكس في كتاب محمد الدمرداش، موضحًا أنه يوجد فصل في الكتاب يجب أن يكتب له كتاب.

وتابع:"دائما الأنبياء تظهر في عصور ثقافية، مؤكدا بأن قريش كانت عبارة عن 10 قبائل، وكان لديهم سياسة خارجية، وسياسة اقتصادية، قريش كانت خائفة من انتشار الدين الإسلامي، وتجاهلهم، مؤكدا بأن الكتاب به معلومات موثقة ومؤكدة."

من جانبه، أكد المستشار محمد الدمرداش أن سيدنا محمد عندما كان يتفاوض كان أفضل من أي إنسان خلقه الله، وكان يدخل معه في التفاوض حمزة بن عبدالمطلب، وعلى ابن أبي طالب.

وأضاف الدمرداش خلال ندوته: من السهل جدا نقل السيرة النبوية، لافتا إلى أنه توجد شخصيات دينية كثيرة لم يكتب أحد عنها ويجب أن يتوقف ذلك ونكتب عنهم.

وقال الدمرداش خلال ندوته، إن حمزة بن عبدالمطلب ظلم تاريخيا، وتحتاج إلى كتابة سيرة ذاتية كاملة، لافتا إلى أنه يوجد من كتب عن حمزة لكن لم ينقل السيرة الذاتية كاملة، مؤكدًا عزمه على تقديم جزء ثان من للسيرة النبوية في العام القادم، لافتا إلى أنه يريد الكتابة عن القانون في زمن الرسول.

وواصل: “ليس كل من درس القانون فهم فيه، لافتا إلى أنه توجد محطات يجب التوقف عندها مثل صمود النبي أمام قريش، موضحا أن قريش كانت تتساءل عن دين محمد في البداية ولم تهتم، ومنذ بدأ التوسع بدأت المعاداة بينهم.”

مشيرا إلى أن رسول الله، جعل حمزة وعمر بن الخطاب يدخلون في دين الإسلام، وهذا أدى لطلب قريش للتفاوض، لافتا إلى أن ابغو لهب رفع راية الحماية لسيدنا محمد.

واختتم الدمرداش حديثه قائلا: “سيدنا محمد خرج من مكة ولم يتمكن من الدخول”، مؤكدا بأن سيدنا محمدا أعظم شخصية في مكة.

