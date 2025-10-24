أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة: فخور أني شرفت مصر

عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة، قائلًا خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية ختام المهرجان: "سعيد جدًا، شعور جميل أوي، حاسس إن الواحد بيتعب ويسعى، ولما ياخد تقدير على مجهوده بيكون ده شعور لا يوصف، خصوصًا إني أخدت الجائزة وسط أهلي وناسي".

أول مصري يحصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة

وأضاف “أحمد مالك” بفخر: "المهرجان عمره ثمان سنوات، والمنافسة فيه قوية جدًا لأن الأفلام جاية من العالم كله وواخدة جوائز، وأنا أول ممثل مصري يفوز بالجائزة، وده شرف كبير ليّ، وفخور إني شرفت مصر وصناعة السينما المصرية".

بدايتي من الطفولة.. “القدير الصغير”

ومازح الفنان الشاب الإعلامية قائلًا:"بدأت التمثيل وأنا عندي 11 سنة، وأصحابي بيهزروا معايا ويقولولي: القدير! ويقولوا هتتكرم عن مجمل أعمالك علشان بدأت بدري."

وتابع:"اتربيت في الصناعة دي، وكبرت قدام الجمهور، فبقيت جزء منها، الصناعة دي علمتني كتير وخلتني إنسان أفضل، ومهما كبرت لازم أتعلم وأطور نفسي."

سر النجاح.. التعليم والتواضع

ووجه مالك رسالة للشباب قائلًا:"التعليم هو المفتاح الحقيقي للاستمرار. حتى لو حققت نجاح، لازم تنزل على الأرض وتتعلم. بعد نجاح (أولاد الشمس)، دخلت ورشة تمثيل أتعلم أكتر مع ممثلين من خلفيات مختلفة".

واختتم حديثه قائلًا:"اللي بيحب شغله لازم يفضل يتعلم طول الوقت، لأن حب الشغل الحقيقي هو اللي بيخليك تكبر وتستمر".

