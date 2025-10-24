السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة: فخور أني شرفت مصر

أحمد مالك، فيتو
أحمد مالك، فيتو

عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة، قائلًا خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية ختام المهرجان: "سعيد جدًا، شعور جميل أوي، حاسس إن الواحد بيتعب ويسعى، ولما ياخد تقدير على مجهوده بيكون ده شعور لا يوصف، خصوصًا إني أخدت الجائزة وسط أهلي وناسي".

 

أول مصري يحصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة

 وأضاف “أحمد مالك” بفخر: "المهرجان عمره ثمان سنوات، والمنافسة فيه قوية جدًا لأن الأفلام جاية من العالم كله وواخدة جوائز، وأنا أول ممثل مصري يفوز بالجائزة، وده شرف كبير ليّ، وفخور إني شرفت مصر وصناعة السينما المصرية".

 

بدايتي من الطفولة.. “القدير الصغير”

ومازح الفنان الشاب الإعلامية قائلًا:"بدأت التمثيل وأنا عندي 11 سنة، وأصحابي بيهزروا معايا ويقولولي: القدير! ويقولوا هتتكرم عن مجمل أعمالك علشان بدأت بدري."

وتابع:"اتربيت في الصناعة دي، وكبرت قدام الجمهور، فبقيت جزء منها، الصناعة دي علمتني كتير وخلتني إنسان أفضل، ومهما كبرت لازم أتعلم وأطور نفسي."

سر النجاح.. التعليم والتواضع

ووجه مالك رسالة للشباب قائلًا:"التعليم هو المفتاح الحقيقي للاستمرار. حتى لو حققت نجاح، لازم تنزل على الأرض وتتعلم. بعد نجاح (أولاد الشمس)، دخلت ورشة تمثيل أتعلم أكتر مع ممثلين من خلفيات مختلفة".

واختتم حديثه قائلًا:"اللي بيحب شغله لازم يفضل يتعلم طول الوقت، لأن حب الشغل الحقيقي هو اللي بيخليك تكبر وتستمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مالك الفنان احمد مالك مهرجان الجونة أفضل ممثل بمهرجان الجونة لميس الحديدي

مواد متعلقة

"شاعر" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و"وين ياخذنا الريح" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام الطويلة

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

"دائما" يحصد نجمة مهرجان الجونة الذهبية و"الحياة بعد سهام" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام الوثائقية
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

الإمام علي لم يسجد لصنم، أحمد كريمة يفسر قول "كرم الله وجهه"

المزيد
الجريدة الرسمية