كامل الباشا لـ"فيتو": أختار الأعمال القريبة من الجمهور و"كولونيا" يتناول علاقة الأبناء بآبائهم (فيديو)

للمرة الرابعة يشارك الفنان الكبير كامل الباشا في مهرجان الجونة السينمائي من خلال عمل جديد يعرض بالمهرجان وهو فيلم “كولونيا” رفقة الفنان أحمد مالك والفنانة مايان السيد، حيث حظى الفيلم بتفاعل جماهيري ونقدي كبير عندما عرض بالمهرجان، كما شهد حضورا كبيرا.

كامل الباشا

وأكد الفنان كامل الباشا في لقاء خاص مع “ڤيتو” أن دورة العام الحالي 2025 من عمر المهرجان تشهد اختلافا كبيرا في عدد الأفلام المختارة ضمن برامج ومسابقات المهرجان وكذلك الموضوعات التي تتناولها هذه الأفلام وتسلط الضوء عليها قائلا: “من الطبيعي أن تتغير نوعية الأفلام المختارة كل عام نتيجة تغير لجان الاختيار والمشاهدة.. والموضوعات التي تريد التركيز عليها وغيرها من المعايير التي تضعها اللجان كل عام وترتكز عليها في اختيار الأفلام”.

وعن مشاركته في فيلم “كولونيا” تحدث كامل الباشا قائلا: “الفيلم يتناول بشيء من التفصيل علاقة أب بابنه والقسوة التي تكون في هذه العلاقة وفي التعامل بين الطرفين وأسباب هذا الجفاء الذي يحدث بين الأب وابنه.. كما أن الفيلم يحمل رسالة وهدف هو إظهار كيفية تحسين الطرفين علاقتهما ببعضهما البعض والتفاهم رغم الاختلاف بين الاثنين في التفكير وطريقة النظر للحياة والأمور”.

في السياق ذاته، أضاف كامل الباشا أنه يحاول في اختياراته الفنية أن يكون قريبا من الجمهور طوال الوقت ويقدم ما يهمهم ويتأثرون به ويؤثر فيهم قائلا: “أنا دوري كممثل أن أي فيلم بشتغل فيه أحاول أن أكون قريب من الناس طول الوقت ونتيجة التعب دا بتبقى في ايد ربنا.. والجمهور من يحكم في الآخر عما شاهده من عمل سواء جيد أو غير ذلك”.

فيلم كولونيا

“كولونيا” هو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.

وكان فيلم كولونيا قد حصل قبل عرضه بمهرجان الجونة السينمائي على دعم من الصندوق الأحمر السينمائي، ومنصة Sorfond، والصندوق النرويجي الجنوبي للفيلم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وVisions Sud Est، ومعهد الدوحة للأفلام، وبرنامج «فاينال كت» في مهرجان فينيسيا السينمائي، ومنصة سيني الجونة التابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ومنصة مالمو للمشاركة في الإنتاج، والمعهد السويدي للفيلم، وبرنامج «Eastern Promises» في مهرجان كارلوفي فاري، وملتقى القاهرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

