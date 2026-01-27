الثلاثاء 27 يناير 2026
فليك قبل موقعة كوبنهاجن: لا بديل عن الفوز للعبور ضمن "الثمانية الكبار"

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مواجهة مصيرية غدًا الأربعاء أمام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

 وتعد المباراة بمثابة "عنق الزجاجة" للفريق الكتالوني الذي يطمح لخطف مقعد في المراكز الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

مهمة الفوز وانتظار النتائج

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني للبلوجرانا، خلال المؤتمر الصحفي، أن فريقه يمتلك "أحاسيس جيدة" ويرغب في تحقيق الفوز والعبور ضمن الثمانية الأوائل. 

ورغم أن برشلونة يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 13 نقطة ومصيره ليس بيده بالكامل، إلا أن فليك شدد على ضرورة التركيز على ما يملكه الفريق قائلًا: "نركز على أنفسنا فقط، وعلينا أن نلعب بأعلى مستوى لدينا دون أعذار".

وحول أزمة الغيابات المؤثرة في خط الوسط، أبدى فليك ثقته في دكة البدلاء والقدرة على إدارة الأمور. وأوضح: "سنبدأ بـ11 لاعبًا، وقد ننهي المباراة بأسماء مختلفة، المهم أننا نلعب كفريق واحد ونتطلع لهذه المواجهة المفصلية". 

وفي سياق متصل، زف المدرب خبرًا سارًا للجماهير بجاهزية فيران توريس للمشاركة غدًا بعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

تحدي فارق الأهداف والنظام الجديد

وفي ظل أهمية فارق الأهداف الذي قد يحسم صراع الـ14 فريقًا المتنافسين على المقاعد الستة المتبقية، حذر فليك من التسرع.

وأشار إلى أن الأولوية هي الحفاظ على شباك نظيفة والدفاع بشكل جيد، مع السعي لتسجيل الأهداف لضمان النقاط الثلاث.

وعن انطباعه حول النظام الجديد لدوري الأبطال، أبدى فليك إعجابه الشديد به قائلًا: "أحب هذا النظام حقًا، فهو يمنحنا فرصة كبيرة للوصول للثمانية الأوائل في المباراة الأخيرة، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".

