الشكوك تحولت إلى يقين، موقع إسرائيلي يكشف قلق واشنطن من نشاط عسكري غير تقليدي بطهران

كشفت دوائر استخباراتية في إسرائيل عن "تنامي قلق الإدارة الأمريكية من نشاط نووي غير معلن في طهران"، تزامنا مع توترات إقليمية تغذيها احتمالات شن عملية عسكرية أمريكية على إيران.

إجراء إيران تجارب نووية من مرحلة الترجيح إلى مرحلة اليقين

وأفادت تقارير عبرية بتزايد تحسب واشنطن من "نشاط عسكري غير تقليدي في طهران خلال الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى تعزيز الولايات المتحدة آلياتها الرقابية في المنطقة، تزامنا مع تواتر معلومات حول النشاط الإيراني.

وأبرز موقع "نتسيف"، المحسوب على دوائر استخباراتية في تل أبيب، قلق واشنطن، معتبرا أن وصول طائرة أمريكية غامضة من طراز بوينج TC-135 إلى قاعدة "ميلدنهال" الأمريكية في المملكة المتحدة يؤشر على انتقال الشكوك بشأن إجراء إيران تجارب نووية من مرحلة الترجيح إلى مرحلة اليقين.

طائرات أمريكية متخصصة في الرصد النووي بدوريات استطلاعية على طول الساحل الإيراني

وتلت تلك التطورات تسريبات أكدت، قيام طائرات أمريكية متخصصة في الرصد النووي بدوريات استطلاعية على طول الساحل الإيراني.

وربطت مصادر التقرير العبري بين تزامن دوريات الاستطلاع الأمريكية مع توترات شديدة بين الولايات المتحدة وإيران، تغذّت بمعلومات استخباراتية بالغة الأهمية تلقتها واشنطن مؤخرًا حول نشاط نووي إيراني مفاجئ خلال الآونة الأخيرة.

ووفقا للتقرير، تأكد مستوى قلق واشنطن خلال الـ72 ساعة الماضية، التي وصلت خلالها طائرة أمريكية من طراز "بوينغ TC-135"، تحمل رمزا كوديا هو: SNOOP 55، في رحلة مباشرة من الولايات المتحدة إلى قاعدة سلاح الجو الملكي "ميلدنهال" في المملكة المتحدة.

نشاط نووي إيراني مشبوه لم يتم الإبلاغ عنه وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة

واعتبرت تل أبيب وصول الطائرة الأمريكية "حدثا غير اعتيادي"، مشيرة إلى أن مهمة الطائرة الرئيسية تتمثل في "استشعار" الأجواء للكشف عن نشاط نووي إيراني مشبوه لم يتم الإبلاغ عنه وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة.

ويقدر محللون عسكريون أن وصول الطائرة الأمريكية إلى بريطانيا ليس سوى محطة، تنطلق بعدها إلى منطقة الشرق الأوسط، أو أنها قد تغادر قاعدة "ميلدنهال" مباشرة في مهام ضد إيران، وتعود إليها مع نهاية كل مهمة.

مهام استطلاع ضد إيران

وتفيد المؤشرات بأن الطائرة ستنضم إلى الطائرة الأمريكية الأم RC-135، التي تعمل بالفعل على مهام استطلاع ضد إيران.

واعتمدت التقديرات على أن هذه العائلة من الطائرات تستخدم عادة لجمع عينات من الغلاف الجوي للكشف عن أي تسربات إشعاعية أو استخدام أسلحة بيولوجية.

