إيران: القبض على محركي الشغب واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

إيران، أعلنت السلطات الإيرانية إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في أعمال شغب، مؤكدة أنهم يقفون وراء التحريض على الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق.



تحركات أمنية إيرانية لضبط الاستقرار في البلاد

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تحركت سريعًا للتعامل مع التطورات الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية محركي الشغب وضبطهم، في إطار ما وصفته بالحفاظ على الأمن والنظام العام.



إجراءات قانونية مشددة ضد مثيري الشغب في إيران

وأكدت إيران أن المتهمين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الإخلال بالأمن.

تحذير من محاولات إثارة الفوضى

وشددت السلطات على أن أي دعوات للفوضى أو التحريض على العنف سيتم التعامل معها بحزم، مؤكدة استمرار المتابعة الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

ووسط الحشد العسكري الأمريكي والتصعيد غير المسبوق ضد طهران، توعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية امس الأحد، المحرضين على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بأنهم سيلقون عقابا "بدون أدنى تساهل".

ونقل موقع "ميزان" الإيراني، عن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي قوله: إن "الشعب يطالب عن حق بمحاكمة المتهمين والمحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب والإرهاب والعنف بأسرع ما يمكن ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم".

وأضاف رئيس السلطة القضائية: "يجب اعتماد أقصى درجات الصرامة في التحقيقات"، مؤكدا أن "العدالة تقتضي محاكمة ومعاقبة، بدون أدنى تساهل، المجرمين الذين حملوا السلاح وقتلوا الناس، أو أشعلوا حرائق أو خرّبوا أو ارتكبوا مجازر".

