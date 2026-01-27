إيطاليا تسحب جزءا من بعثتها الدبلوماسية في إيران

18 حجم الخط

قررت إيطاليا سحب جزء من طاقمها الدبلوماسي من إيران، حسب صحيفة كوريري ديلا سيرا، في أعقاب اجتماع عقد أمس في وزارة الخارجية في مركز إدارة الأزمات بشأن الوضع في الجمهورية الإسلامية.

عدد موظفي السفارة الإيطالية في طهران

وجاء في التقرير، أن وزير خارجية إيطاليا أمر نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني، بـ "تخفيض كبير" في عدد موظفي السفارة الإيطالية في طهران.

وجاء هذا القرار، حسبما أشارت الصحيفة، لأسباب تتعلق بالسلامة في انتظار إجراءات إضافية من قبل القيادة الأمريكية.

الولايات المتحدة توجه ضربات دقيقة ضد مسئولين وقادة إيرانيين

كما أفادت صحيفة ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء نقلًا عن مسئول من إحدى دول الخليج، بأنه من الممكن أن توجّه الولايات المتحدة ضربات دقيقة ضد مسئولين وقادة إيرانيين تعتبرهم مسئولين عن مقتل المحتجين، وذلك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة الحاملة يو إس إس أبراهام لينكولن

من جهتها، أفادت قناة فوكس نيوز، الاثنين، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة الحاملة يو إس إس أبراهام لينكولن دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في المحيط الهندي.

كما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حاملة الطائرات قد تكون جاهزة للعمل العسكري ضد إيران خلال يوم أو يومين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.