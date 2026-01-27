الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيطاليا تسحب جزءا من بعثتها الدبلوماسية في إيران

روما وطهران، فيتو
روما وطهران، فيتو
18 حجم الخط

قررت إيطاليا سحب جزء من طاقمها الدبلوماسي من إيران، حسب صحيفة كوريري ديلا سيرا، في أعقاب اجتماع عقد أمس في وزارة الخارجية في مركز إدارة الأزمات بشأن الوضع في الجمهورية الإسلامية.

عدد موظفي السفارة الإيطالية في طهران

وجاء في التقرير، أن وزير خارجية إيطاليا أمر نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني، بـ "تخفيض كبير" في عدد موظفي السفارة الإيطالية في طهران.

وجاء هذا القرار، حسبما أشارت الصحيفة، لأسباب تتعلق بالسلامة في انتظار إجراءات إضافية  من قبل القيادة الأمريكية.

الولايات المتحدة توجه ضربات دقيقة ضد مسئولين وقادة إيرانيين 

كما أفادت صحيفة ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء نقلًا عن مسئول من إحدى دول الخليج، بأنه من الممكن أن توجّه الولايات المتحدة ضربات دقيقة ضد مسئولين وقادة إيرانيين تعتبرهم مسئولين عن مقتل المحتجين، وذلك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة الحاملة يو إس إس أبراهام لينكولن 

من جهتها، أفادت قناة فوكس نيوز، الاثنين، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة الحاملة يو إس إس أبراهام لينكولن دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في المحيط الهندي.

كما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حاملة الطائرات قد تكون جاهزة للعمل العسكري ضد إيران خلال يوم أو يومين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الجمهورية الاسلامية طهران حاملة الطائرات إيران

مواد متعلقة

سيناريو "فنزويلا"، ترامب يدرس فرض حصار بحري شامل على إيران

إيران: القبض على محركي الشغب واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

أمين عام حزب الله: لن نقف على حياد تجاه أي عدوان على إيران

الإمارات تعلن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها في أي عمل عسكري ضد إيران

الكرملين: أي هجوم على إيران قد يزعزع استقرار المنطقة بشكل خطير

ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد إصابته بجلطة في المخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية