مشروبات عشبية دافئة لتهدئة أعصابك قبل النوم

مشروبات عشبية دافئة مسائية، في نهاية يوم طويل مليء بالضغوط والمسئوليات، تحتاج أعصابك إلى إشارة واضحة بأن وقت الهدوء قد حان.



فالكثير من الناس يعانون من صعوبة الاسترخاء قبل النوم، ليس بسبب الأرق فقط، بل نتيجة التوتر المتراكم طوال اليوم.



وهنا يأتي دور المشروبات العشبية المسائية المهدئة التي تُعد من أبسط وألطف الوسائل الطبيعية لمساعدة الجسم والعقل على الانتقال التدريجي إلى حالة السكون والاستعداد للنوم العميق.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من المشروبات الدافئة والطبيعية التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، مع توضيح فوائد كل مشروب وأفضل وقت لتناوله.





لماذا نحتاج مشروبات مهدئة قبل النوم؟

مع حلول المساء، يبدأ الجسم طبيعيًا في إفراز هرمون الميلاتونين المسئول عن تنظيم النوم. لكن التوتر، التفكير الزائد، استخدام الهاتف قبل النوم، وتناول المنبهات في وقت متأخر، كلها عوامل تعيق هذه العملية. المشروبات المهدئة تساعد على:

خفض نشاط الجهاز العصبي.

تقليل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

إرخاء العضلات وتهدئة ضربات القلب.

تهيئة العقل للنوم دون إجباره.

مشروبات شتوية ومفيدة



أفضل مشروبات عشبية دافئة قبل النوم

1. مشروب البابونج

يُعد البابونج من أشهر الأعشاب المهدئة في العالم، ويُستخدم منذ قرون لعلاج القلق واضطرابات النوم. يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف التوتر.

فوائده:

يساعد على النوم الهادئ والعميق.

يقلل من التقلصات العصبية والمعدية.

مناسب للكبار والصغار.

طريقة الاستخدام:

انقعي ملعقة صغيرة من زهور البابونج في كوب ماء ساخن لمدة 5–7 دقائق، ويفضل شربه قبل النوم بنصف ساعة.



2. اليانسون الدافئ

اليانسون مشروب مسائي مثالي خاصة لمن يعانون من توتر مصحوب باضطرابات هضمية أو انتفاخ.

فوائده:

يهدئ الأعصاب ويخفف القلق.

يساعد على استرخاء العضلات.

يحسن عملية الهضم مما ينعكس إيجابًا على النوم.

ملاحظة:

يفضل عدم تحليته أو الاكتفاء بكمية بسيطة من العسل.



3. الحليب الدافئ مع لمسة طبيعية

الحليب الدافئ من العادات القديمة المرتبطة بالنوم، والسبب يعود إلى احتوائه على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج الميلاتونين.

لزيادة الفاعلية:

يمكن إضافة رشة قرفة أو نصف ملعقة عسل طبيعي.

فوائده:

يبعث إحساسًا بالطمأنينة.

يساعد على النوم السريع.

مناسب لمن لا يعانون من حساسية اللاكتوز.



4. النعناع

رغم أن النعناع معروف بقدرته على التنشيط في بعض الحالات، إلا أن شربه مساءً بتركيز خفيف يساعد على تهدئة التوتر وإرخاء العضلات.

فوائده:

يقلل من الصداع الناتج عن التوتر.

يخفف تشنجات المعدة.

يساعد على التنفس العميق والاسترخاء.



5. مشروب اللافندر (الخزامى)

اللافندر ليس مجرد رائحة مهدئة، بل مشروب فعّال أيضًا في تخفيف القلق.

فوائده:

يقلل من القلق والتوتر العصبي.

يحسن جودة النوم خاصة لمن يعانون من الأرق المزمن.

طريقة التحضير:

انقعي ملعقة صغيرة من زهور اللافندر المجففة في ماء ساخن لمدة 5 دقائق.



6. الكركديه الدافئ

بعكس استخدامه البارد المنعش، فإن الكركديه الدافئ له تأثير مهدئ للأعصاب خاصة عند تناوله مساءً.

فوائده:

يساعد على خفض ضغط الدم المرتبط بالتوتر.

يمنح إحساسًا بالراحة والاسترخاء.

تنبيه:

يُفضل تجنبه لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.



7. مشروب الشوفان الخفيف

قد يبدو غريبًا، لكنه مشروب غني بالمغنيسيوم، وهو عنصر أساسي لتهدئة الأعصاب.

فوائده:

يقلل من التوتر العصبي.

يساعد على استقرار المزاج.

مناسب للأشخاص الذين يشعرون بالجوع قبل النوم.

مشروبات تساعد على النوم



نصائح لتعزيز مفعول المشروبات المهدئة

اشربي المشروب قبل النوم بـ30 إلى 60 دقيقة.

اجلسي في مكان هادئ بعيدًا عن الهاتف والتلفاز.

تنفسي ببطء أثناء الشرب، ولا تتناولي المشروب على عجل.

تجنبي إضافة السكر الأبيض، واستبدليه بالعسل عند الحاجة.



مشروبات يُفضل تجنبها مساءً

حتى لو بدت بريئة، هناك مشروبات قد تضر بجودة النوم مثل:

القهوة والشاي الثقيل.

المشروبات الغازية.

الكاكاو بكميات كبيرة لاحتوائه على الكافيين.



المشروبات المسائية ليست حلًا سحريًا لكل مشكلات النوم، لكنها خطوة بسيطة ومؤثرة في رحلة تهدئة الأعصاب واستعادة التوازن النفسي قبل النوم. اختيار المشروب المناسب، مع روتين مسائي هادئ، يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في جودة نومك وصحتك النفسية. امنحي نفسك هذا الطقس اليومي، وستلاحظين مع الوقت أن نومك أصبح أعمق، وأعصابك أكثر هدوءًا، وصباحك أخف وأكثر إشراقًا.

