ليس السنغال، كلود لوروا يختار أفضل منتخب في أمم أفريقيا 2025

أكد المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، الذي عرف مسيرة طويلة مع العديد من منتخبات أفريقيا منذ منتصف الثمانينيات، أن منتخب المغرب هو أفضل فريق في كأس أمم أفريقيا 2025، رغم تتويج السنغال باللقب على حساب البلد المضيف.

الإرهاق سبب خسارة المغرب في نهائي أمم أفريقيا

وخلال ظهوره كمحلل على قناة "كانال أفريقيا" الفرنسية، أوضح لوروا أن المغرب قدم أداءً متميزًا طوال البطولة، وكان الأكثر ثباتًا بين الفرق، لكنه أشار إلى أن الإرهاق ظهر على أسود الأطلس في النهائي بعد مباراة نصف النهائي الصعبة ضد نيجيريا، ما سمح للسنغال بتحقيق الفوز في النهاية.

وللمدرب الفرنسي دور لا يُنسى في الأحداث الدرامية للنهائي، بعد أن شهدت المباراة محاولة انسحاب السنغال احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

لوروا يكشف حديثه مع ساديو ماني في أرض الملعب خلال أحداث نهائي أمم أفريقيا

وقال لوروا: "جاءني ساديو ماني وسألني ماذا أفعل لو كنت مكانه، فأجبته ببساطة: أعد زملاءك للملعب"، وهو ما نفذه النجم السنغالي، قبل أن يتصدى إدوارد ميندي لركلة الجزاء بطريقة بانينكا، ويؤكد باب جاي الانتصار بهدف في الشوط الإضافي الأول.

المنتخبات التي دربها كلود لوروا

يذكر أن لوروا، البالغ من العمر 77 عامًا، سبق له قيادة منتخبات عديدة في القارة، بينها الكاميرون، السنغال، الكونغو الديمقراطية، غانا، الكونغو، وتوجو، محققًا خلالها إنجازات عديدة تركت بصمة في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

