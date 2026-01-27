توافد شبابي على حفل توقيع كتاب أحمد يونس بمعرض القاهرة الدولي

18 حجم الخط

ضمن فعاليات الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أُقيمت منذ قليل حفلة توقيع للإعلامي أحمد يونس.

وشهد معرض الكتاب فى يومه السادس ازدحاما شديدا من الجمهور على حفل توقيع كتاب “نادر فودة 9: المذنبون”، للكاتب أحمد يونس.

وتصدر الشباب كاكثر فئه متواجده فى حفل التوقيع، وسبق أن كتب الإعلامي أحمد يونس عدة كتب وكانت أبرز عنوانها عمارة الفزع، وقبل البداية.

كما شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع بداية اليوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، في سادس أيام المعرض للجمهور، إقبالا كبيرا من الزوار، وذلك بـمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

