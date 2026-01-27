الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

رياح ترابية تحجب الرؤية جزئيا على مرسى مطروح (صور)

رياح ترابية علي مرسي
رياح ترابية علي مرسي مطروح
شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، طقسا متقلبا ونشاطا للرياح المحملة بالأتربة على عدد من أرجاء المدينة.

ورصدت "فيتو" الأجواء الترابية بمدينة مرسى مطروح، والتي أدت لحجب الرؤية جزئيا على عدد من المناطق.

تحذير من نشاط الرياح والأتربة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية نشاط للرياح تصل سرعتها من 30: 40 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر. 


 

أمطار غزيرة ورعدية على الشمال تمتد ليلًا إلى القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع فرص سقوط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والعلمين والاسكندرية وتصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.
 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.
 

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

