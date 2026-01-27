جنايات دمنهور تفصل غدا في قضية مقتل شاب على يد جاره بكفر الدوار

18 حجم الخط

​قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حجز قضية "مقتل شاب على يد جاره" للنطق بالحكم في جلسة غدٍ الأربعاء، وذلك بعد استماعها لدفوع القضية التي ​عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية كل من المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، فيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة.

​تفاصيل الجريمة وقرار الإحالة

​تعود وقائع القضية رقم 16269 لسنة 2025 (جنح قسم كفر الدوار)، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور، إلى قيام المتهم "أحمد ح. إ" (32 عامًا، مقيم بمنطقة الحدائق) بقتل جاره المجني عليه "محمد حسن زهرة"، ​ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة التي باشرها المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، فإن الجريمة وقعت إثر مشادة كلامية مفاجئة بالطريق العام، حيث قام المتهم باستخدام سلاحًا أبيض "مطواة" وسدد للمجني عليه طعنتين نافذتين، استقرت إحداهما في الجانب الأيسر من الصدر، مما أدى لوفاته في الحال غارقًا في دمائه قبل أن يلوذ المتهم بالفرار.

​ولم تتوقف اتهامات النيابة عند القتل العمد (بغير سبق إصرار)، بل شمل قرار الإحالة اتهام المتهم بحيازة مواد مخدرة إحراز "الحشيش" بقصد التعاطي، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون مبرر قانوني.

​كانت النيابة أمرت باستمرار حبس المتهم احتياطيًا، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه، مع إرفاق تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن الطعنات كانت السبب المباشر في إزهاق روح المجني عليه، لتنتظر العائلات الآن كلمة الفصل التي ستنطق بها المحكمة في جلسة الغد.

