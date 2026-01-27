الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة بكوبري إفلاقة بدمنهور لإزالة الإشغالات والتعديات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية وبقوة لتحقيق الانضباط بالشوارع، والضرب بيد من حديد لمنع أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق، لتحقيق السيولة المرورية بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة تنقلهم.

حملة مكبرة منذ الساعات الأولى

هذا وشهدت منطقة كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور حملة مكبرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والمستمرة حتى تلك اللحظة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات المرورية، وذلك بقيادة أسامة داوود – السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبالتنسيق الكامل بين محافظة البحيرة ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإدارة المرور، وإدارة المواقف، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المختصة.

حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع التراكمات

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير والمواطنين، وتنظيم الحركة المرورية من خلال القضاء على المواقف العشوائية وضبط المركبات المخالفة، كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع التراكمات ومسح المنطقة بالكامل، للبدء في غسيل ودهان الأرصفة، ونقل الباعة الجائلين من المنطقة إلى داخل السوق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، كما سيتم نقل الموقف العشوائي إلى منطقة مجاورة للسوق لخدمة المواطنين المترددين على السوق.

 تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على البلطجة

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعادة إحياء المنطقة بشكل كامل بالتنسيق مع مديرية الإسكان من خلال دراسة عمل محاور مرورية جديدة، وتخطيط الشوارع، ورصفها، مؤكدة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة ومستدامة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على البلطجة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات تعيق مصالح المواطنين أو تمس سلامتهم وأمنهم، مع استمرار المتابعة اليومية والتواجد الميداني بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيدة بجهود مديرية أمن البحيرة في تحقيق الانضباط للشارع البحراوى.

كما تهيب المحافظة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حفاظًا على الصالح العام، وتحقيق بيئة حضارية وآمنة تليق بأبناء محافظة البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ البحيرة بمدينة دمنهور الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور مديرية أمن البحيرة حملة مكبرة
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

التقرير السري لحكومة مدبولي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية