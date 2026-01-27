حملة مكبرة بكوبري إفلاقة بدمنهور لإزالة الإشغالات والتعديات

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية وبقوة لتحقيق الانضباط بالشوارع، والضرب بيد من حديد لمنع أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق، لتحقيق السيولة المرورية بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة تنقلهم.

حملة مكبرة منذ الساعات الأولى

هذا وشهدت منطقة كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور حملة مكبرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والمستمرة حتى تلك اللحظة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات المرورية، وذلك بقيادة أسامة داوود – السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبالتنسيق الكامل بين محافظة البحيرة ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإدارة المرور، وإدارة المواقف، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المختصة.

حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع التراكمات

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير والمواطنين، وتنظيم الحركة المرورية من خلال القضاء على المواقف العشوائية وضبط المركبات المخالفة، كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع التراكمات ومسح المنطقة بالكامل، للبدء في غسيل ودهان الأرصفة، ونقل الباعة الجائلين من المنطقة إلى داخل السوق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، كما سيتم نقل الموقف العشوائي إلى منطقة مجاورة للسوق لخدمة المواطنين المترددين على السوق.

تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على البلطجة

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعادة إحياء المنطقة بشكل كامل بالتنسيق مع مديرية الإسكان من خلال دراسة عمل محاور مرورية جديدة، وتخطيط الشوارع، ورصفها، مؤكدة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة ومستدامة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على البلطجة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات تعيق مصالح المواطنين أو تمس سلامتهم وأمنهم، مع استمرار المتابعة اليومية والتواجد الميداني بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيدة بجهود مديرية أمن البحيرة في تحقيق الانضباط للشارع البحراوى.

كما تهيب المحافظة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حفاظًا على الصالح العام، وتحقيق بيئة حضارية وآمنة تليق بأبناء محافظة البحيرة.

