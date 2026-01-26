الإثنين 26 يناير 2026
رصف طريق فرهاش بكوم حمادة بطول 5.5 كم وبتكلفة إجمالية بلغت 27.5 مليون جنيه

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف
تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بقيادة المهندسة كريمة عاشور، تنفيذ أعمال الطبقة السطحية الأسفلتية بطريق جسر فرهاش بمركز كوم حمادة، بطول 5.5 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت  27.5 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2025/2026 – 2026/2027، بما يسهم في دعم حركة التنمية وخدمة أهالي مركز كوم حمادة والمراكز المجاورة.

 

جهود محافظة البحيرة المتواصلة لرفع كفاءة الطرق والكباري

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والتأكد من تنفيذها وفقًا للبرامج الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، يأتى ذلك في ضوء جهود محافظة البحيرة المتواصلة لرفع كفاءة الطرق والكباري وتحسين مستوى البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز عناصر الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مشروعات الطرق، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المحددة.

رصف طريق "على ماهر" بمركز كفر الدوار   بطول 4 كم وعرض 7 م

جدير بالذكر قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة تنفيذ أعمال الطبقة السطحية الأسفلتية لاستكمال رصف طريق "على ماهر" بمركز كفر الدوار،  بطول 4 كم وعرض 7 م، بتكلفة إجمالية 23.5 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي 2025/2026، ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المحافظة على تسهيل حركة المواطنين وتحسين البنية التحتية للطرق بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والنقل داخل المحافظة.

 

