وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع نظيره الأردني في عمّّان (صور)

إجتماع وزير الخارجية
إجتماع وزير الخارجية مع نظيره الأردنى، فيتو
عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأردنية عمّان.

علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية بين مصر وعمان

أكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية التي تزداد رسوخًا وتطورًا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، والتي تتجسد في العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط الراسخة التي تجمع بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين، وما تشهده من تنسيق وتشاور مستمرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دفع التعاون الثنائي قدمًا، ويخدم المصالح المشتركة.

 

تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة 

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، وأكّدا على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري دون عوائق، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسئولياتها في القطاع، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. 

 بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة

وجدد الوزيران الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وبالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وإطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس السلام، وأكّدا الالتزام بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣.

كما حذّر الوزيران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع، وتُقوِّض كلّ جهود التهدئة، وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
بحث الوزيران عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ‏وأكّدا استمرار العمل المشترك والتنسيق بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

 

