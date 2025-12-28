إحباط تهريب 138 ألف حبة مخدرة بقضيتين منفصلتين في الأردن

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، في بيان صادر عنها: أن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع قضيتين منفصلتين لتهريب المواد المخدرة.

إحباط تهريب 138 ألف حبة مخدرة بقضيتين منفصلتين بالأردن

وقالت مديرية الأمن العام أنه تم في القضية الأولى ضبط 118 ألف حبة مخدرة و20 ألفا في القضية الأخرى.

وفي تفاصيل القضية الأولى فقد وردت معلومات للإدارة حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل المنطقة الحرة السورية الأردنية حيث جرى تمشيط المنطقة وعثر على إطار مركبة، وبتفتيشه عثر بداخله على 118 ألف حبة مخدرة وبوشر التحقيق لتحديد هوية المتورطين واعتقالهم.

فيما وردت في القضية الأخرى كذلك معلومات تفيد بإخفاء مجهولين كمية من الحبوب المخدرة في منطقة صحراوية شمالية، حيث تحركت فرق التفتيش وبمسح المنطقة المعنية في البلاغ عثر على محرك مركبة ملقى في تلك المنطقة، وبتفتيشه عثر على 20 ألف حبة مخدرة بداخله، وما زال التحقيق جاريا في القضية لتحديد المتورطين فيها.

