وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع عمار الحكيم سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مصر والعراق

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق الشقيق.

وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص القاهرة على مواصلة البناء على الزخم القائم لدفع التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار.
 

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة بغية خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق تطلعاتها في التنمية والازدهار.

الجريدة الرسمية