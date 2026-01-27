الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية بأهمية التبرع بالبلازما

جانب من فاعليات الندوات،
تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الندوات التوعوية التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وهذا في إطار جهود الدولة للنهوض بالإنسان وتنميته في مختلف الجوانب الحياتية، وتعزيز الوعي الصحي لدى فئات المجتمع المختلفة. 

بعد تنفيذها لمدة شهر، مجمع الإسماعيلية الإعلامي ينهي حملة التوعية السكانية (صور)

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

أهمية التبرع بالبلازما 

ومن جانبها قالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم عقد ندوة توعوية لمكلفي الخدمة العامة الجُدد، بحضور الدكتورة أميرة الفقي مدير مركز التبرع بالبلازما، وأحمد عبد السلام مدير العلاقات العامة. 

 

 تم شرح أهمية التبرع بالبلازما ودوره في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أن مصر تُعد خامس دولة على مستوى العالم في مجال تصنيع مشتقات البلازما واستخدامها في علاج الأمراض المستعصية. 

توفير الأدوية الحيوية للمرضى

وأضافت أن الندوة تناولت أهمية المشروع القومي للتبرع بالبلازما في توفير الأدوية الحيوية للمرضى، وشروط التبرع، وفوائده الصحية للمتبرع، مع التأكيد على التزام مراكز التبرع بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. 

استعراض الفحوصات الطبية 

كما تم خلال الندوة استعراض الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي تُجرى للمتبرعين مجانًا، لضمان سلامتهم وجودة الأدوية المستخلصة من البلازما، إلى جانب شرح آلية التبرع وأمانها، حيث يعوض الجسم البلازما المفقودة خلال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة، بما يتيح إمكانية التبرع بشكل آمن أسبوعيًا.

وفي ختام الندوة، تم توزيع منشورات توعوية على الحضور لنشر ثقافة التبرع بالبلازما والتأكيد على دوره الإنساني والمجتمعي في دعم المنظومة الصحية.

