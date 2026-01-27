تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية بأهمية التبرع بالبلازما

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الندوات التوعوية التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وهذا في إطار جهود الدولة للنهوض بالإنسان وتنميته في مختلف الجوانب الحياتية، وتعزيز الوعي الصحي لدى فئات المجتمع المختلفة.

أهمية التبرع بالبلازما

ومن جانبها قالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم عقد ندوة توعوية لمكلفي الخدمة العامة الجُدد، بحضور الدكتورة أميرة الفقي مدير مركز التبرع بالبلازما، وأحمد عبد السلام مدير العلاقات العامة.

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

تم شرح أهمية التبرع بالبلازما ودوره في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أن مصر تُعد خامس دولة على مستوى العالم في مجال تصنيع مشتقات البلازما واستخدامها في علاج الأمراض المستعصية.

توفير الأدوية الحيوية للمرضى

وأضافت أن الندوة تناولت أهمية المشروع القومي للتبرع بالبلازما في توفير الأدوية الحيوية للمرضى، وشروط التبرع، وفوائده الصحية للمتبرع، مع التأكيد على التزام مراكز التبرع بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

جانب من فاعليات الندوات، فيتو

استعراض الفحوصات الطبية

كما تم خلال الندوة استعراض الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي تُجرى للمتبرعين مجانًا، لضمان سلامتهم وجودة الأدوية المستخلصة من البلازما، إلى جانب شرح آلية التبرع وأمانها، حيث يعوض الجسم البلازما المفقودة خلال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة، بما يتيح إمكانية التبرع بشكل آمن أسبوعيًا.

وفي ختام الندوة، تم توزيع منشورات توعوية على الحضور لنشر ثقافة التبرع بالبلازما والتأكيد على دوره الإنساني والمجتمعي في دعم المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.