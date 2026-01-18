الأحد 18 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الخزانة الأمريكي: الأوروبيون يظهرون ضعفا بجرينلاند في مواجهة الصين وروسيا

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في حديث مع  شبكة NBC إن الأوروبيين يظهرون ضعفا في جرينلاند.

وزير الخزانة الأمريكي: الأوروبيون يظهرون ضعفا في جرينلاند

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: لا يمكن الدفاع عن جرينلاند إلا إذا كانت جزءا من أمريكا وترامب لا يستطيع تفويض الأمن القومي لآخرين.

وتابع وزير الخزانة الأمريكي: أوروبا عاجزة عن مواجهة نفوذ الصين وروسيا بجرينلاند.

ويأتي ذلك بعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بشأن جرينلاند وإرسال تلك الدول قوات إلى الجزيرة لمنع سيطرة واشنطن عليها.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على 8 دول أوروبية لدعمها جرينلاند.

ومن جانبها وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قرار فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لـ جرينلاند، ووصفت هذه الخطوة بالخاطئة.

ميلوني تنتقد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب جرينلاند 

وذكرت ميلوني للصحفيين الإيطاليين على هامش زيارتها لكوريا الجنوبية: “إن احتمال رفع التعريفات الجمركية ضد الدول التي قررت المساهمة في أمن جرينلاند يعد خطأ في رأيي، وأنا لا أوافق على ذلك”.

أزمة جرينلاند تتصاعد بين أمريكا وأوروبا 

وأضافت ميلوني: إن رغبة بعض الدول الأوروبية في نشر قوات لا ينبغي تفسيرها كمبادرة موجهة ضد الولايات المتحدة.

وأوضحت: “يبدو لي أن هناك مشكلة في التفاهم والتواصل المتبادل، أواصل التأكيد على دور الناتو، فهو المكان الذي يجب أن نحاول فيه تنظيم أدوات الردع بشكل مشترك ضد التدخل العدائي في أراضٍ ذات أهمية استراتيجية”.

وشددت على ضرورة استئناف الحوار حول الوضع في جرينلاند وتجنب التصعيد.

وأردفت ميلوني: “قبل ساعات قليلة تحدثت مع ترامب وأخبرته بما أعتقده، كما تحدثت مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الذي أكد أن الناتو بدأ العمل بشأن هذه المسألة”، مشيرة إلى أن محادثة هاتفية مع القادة الأوروبيين ستُجرى يوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير ضد الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25% وتستمر حتى إبرام صفقة لشراء جرينلاند من قبل الولايات المتحدة.

