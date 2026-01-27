السيطرة على حريق شب في مصنع لإنتاج الفايبر بالبدرشين

18 حجم الخط

تمكنت قوات الدفاع المدني بالحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق هائل، شب داخل مصنعًا لإنتاج الفايبر في دائرة مركز شرطة البدرشين، فيما يواصل فريق المعمل الجنائي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالحادث، للوقوف على أسبابه فور انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الفايبر بمنطقة البدرشين، وعلى الفور توجهت سيارات المطافي والإسعاف لموقع الحريق.

جرى تحرير محضر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

حريق بمخزن أوراق بالساحل

فى سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بمنطقة الساحل، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

