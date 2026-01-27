الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق منزل بالقليوبية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق منزل بالقليوبية، فيتو
أمرت نيابة شبين القناطر بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق نشب داخل منزل بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات بشرية.


وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بالمنطقة.

 

انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق منزل بالقليوبية


وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، يرافقها ضباط مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.


وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق داخل أحد المنازل، وجارٍ حصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

