وزيرة التنمية المحلية تهنئ الفائزين بجائزة التميز الحكومي

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المحافظات والكوادر المحلية الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة والتى تم الإعلان عنها اليوم فى الاحتفالية التى أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الإماراتيين.

تطور منظومة العمل المحلي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حققته المحافظات من نتائج متميزة تعكس تطور منظومة العمل المحلي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها القيادات التنفيذية والعاملون بمختلف المحافظات، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات.

حرص وزارة التنمية المحلية على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات والمساندة الفنية والتدريبية

كما أكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة التنمية المحلية على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات والمساندة الفنية والتدريبية لمساعدتها فى استدامة التميز وحصد جوائز التميز الحكومي فى كافة الفئات الخاصة بها، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعد أحد الآليات المهمة لنشر ثقافة التميز والمنافسة بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بالدولة المصرية وحافزًا مهمًا لتطوير الجهاز الإداري ومصدر إلهام لكوادر الإدارة المحلية فى مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة العنصر البشري بالمحافظات.

جوائز المؤسسة الحكومية المتميزة

وكانت المحافظات المصرية والكوادر المحلية قد حصدت عدد من الجوائز فى بعض المجالات ضمن جوائز التميز المؤسسي منها جوائز المؤسسة الحكومية المتميزة حيث فاز بالمركز الثالث عن فئة المراكز والمدن؛ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وعن المركز الثاني فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بدمياط، وعن المركز الأول فازت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، كما فاز عن فئة الأحياء فاز بالمركز الثالث؛ حي ثان طنطا بالغربية، وعن المركز الثاني فاز حي العجمي بالإسكندرية، كما فاز حي المنتزة أول بالإسكندرية بالمركز الأول.

وحول جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة القرى، فاز بالمركز الثالث الوحدة المحلية لقروي غرب أسوان بأسوان، وبالمركز الثاني فازت الوحدة المحلية لقروي فارس بأسوان، وفازت بالمركز الأول؛ قرية الشعراء بدمياط.

وعن فئة المراكز التكنولوجية، فاز بالمركز الثالث؛ مركز تكنولوجي حي مصر الجديدة بالقاهرة، وعن المركز الثاني فاز المركز التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة، وعن المركز الأول فاز مركز تكنولوجي حي منتزه أول بالإسكندرية.

كما حصدت المحافظات عدد من جوائز التميز الفردي لعدد من كوادر الإدارة المحلية ضمن فئة أفضل موظف فى محافظات الشرقية وبنى سويف، وعن جائزة القيادات المتميزة، فئة مدير إدارة، من محافظتى أسوان، والمنوفية، وعن جائزة القيادات المتميزة، فئة القيادة العليا، فازت محافظة أسوان.

