حبس عصابة النصب على بائعي الموبايلات في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية ومقابلتهم وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة.

وتم تتبع عناصر التشكيل وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 هاتف محمول من متحصلات نشاطهما - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنية مقلدة" – عدد من الأختام والكارنيهات والأوراق والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية- أجهزة "حاسب آلى - لاب توب "- ماكينات الطباعة والتصوير وأداوت القص والتغليف المستخدمة فى النشاط الإجرامى).

وبمواجهتهم أقرواباارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها،وقيام أحدهم بتزوير العملات النقدية والمستندات الحكومية لراغبى الحصول عليها بمقابل مالى.

كما تم تحديد وضبط (6 أشخاص "من عملائهم") وبحوزتهم (كارنيهات ومحررات رسمية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات الحكومية) وبمواجتهم اعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من المتهمين المذكورين بمقابل مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

