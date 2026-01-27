الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لدعم شباب الخريجين، استمرار فعاليات برنامج فرصتي بالغرفة التجارية بالإسكندرية

تستمر فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبى «فرصتي» اليوم بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية. 

محافظ بورسعيد يستقبل رموز الرياضة ويدعم مسيرة النادي المصري (صور)

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية بأهمية التبرع بالبلازما

ويأتي ذلك في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، على دعم شباب الخريجين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة للجاهزية لسوق العمل

حيث يأتي البرنامج من تصميم وتنظيم لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتورة ريهام عادل.

وانطلقت محاضرة جديدة  للبرنامج بعنوان «مهارات التفاوض فى  العمل »، والتي قدمتها عضوة اللجنة الدكتوره منى عكاشه.

تناولت المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها،مهارات التفاوض والإقناع والتدريب على التفكير خارج الصندوق وكيفية تحسين مهارات التفاوض وأنماط الشخصيه.

كما أظهر المتدربون والمتدربات تفاعلًا ملحوظًا وشغفًا حقيقيًا للتعلم واكتساب المعرفة وتبادل الخبرات. 

وتتواصل المحاضرات ضمن البرنامج بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على دخول سوق العمل والتنافس على الفرص المتميزة، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويسهم في تعظيم الاقتصاد الوطني.

