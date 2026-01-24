محافظ الإسكندرية يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لبحث الملفات الخدمية والتنموية

18 حجم الخط

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن المحافظة، حيث رحب بهم وهنأهم بثقة أبناء الإسكندرية واختيارهم لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة المواطنين في قدرتهم على التعبير عن قضاياهم.

تناول اللقاء استعراض أبرز التحديات والقضايا والملفات الخدمية والتنموية، وجهود الدولة المصرية والمشروعات الكبرى في المحافظة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بما يحقق مصالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن تقديرهم لحرص محافظ الإسكندرية على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الإسكندرية.

وأكد الفريق أحمد خالد في ختام اللقاء أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

