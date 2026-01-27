الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رموز الرياضة ويدعم مسيرة النادي المصري (صور)

محافظ بورسعيد يتلقي
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
18 حجم الخط

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قدامى الرياضيين ولاعبي النادي المصري السابقين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع الرموز الرياضية بالمحافظة والاستفادة من خبراتهم الطويلة في خدمة الرياضة البورسعيدية.

محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو

محافظ بورسعيد يستقبل قدامي الرياضيين

وأكد محافظ بورسعيد أن قدامى الرياضيين يمثلون قيمة كبيرة وتاريخًا مشرفًا لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن ما قدموه خلال مسيرتهم كان مصدر فخر وسعادة لجماهير المدينة الباسلة، وأن المحافظة حريصة على استمرار التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لدعم الأندية، وعلى رأسها النادي المصري.

 

محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الرياضي، باعتباره أحد محاور بناء الإنسان، لافتا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرموز الرياضية من أجل دعم مسيرة التطوير داخل الأندية وتحقيق طموحات الجماهير.

محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو

محافظ بورسعيد يعلن تقديره للنادي المصري البورسعيدي

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بما يشهده النادي المصري من تطور ملحوظ على المستويين الإداري والفني، مثمنًا الجهود المبذولة من مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، في توفير أجواء مناسبة للفريق ودعم مسيرته لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم وتاريخ النادي.

محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو

كما أكد استمرار الدعم الكامل لمجلس إدارة النادي، ومتابعة الأعمال الجارية بمشروع الاستاد الجديد، الذي يمثل حلمًا طال انتظاره لجماهير المصري، مشددًا على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو

محافظ بورسعيد يستعرض أبرز المشروعات القومية

وتناول اللقاء أيضًا استعراض أبرز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتي انعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسخت مكانة بورسعيد كإحدى المدن الرائدة على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو
محافظ بورسعيد يتلقي قدامي الرياضيين، ڤيتو

ومن جانبهم، أعرب وفد قدامى الرياضيين عن تقديرهم لمحافظ بورسعيد، مثمنين حرصه على التواصل المستمر معهم ودعمه للرياضة والرياضيين، مؤكدين علي دعمهم الكامل لمسيرة النادي المصرى خلال المرحلة المقبلة، وثقتهم في استمرار النجاحات التي تليق بتاريخه وجماهيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي بورسعيد محافظ بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

كرة اليد، الجزائر تفوز على أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

التقرير السري لحكومة مدبولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية