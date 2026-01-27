الطب النفسي يحسم المسؤولية الجنائية لمتهم بقتل زوجته أمام جنايات الزقازيق

18 حجم الخط

أمرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بإيداع شاب فلسطيني الجنسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية ومدى إدراكه لأفعاله وقت ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، مع تحديد جلسة 28 مارس المقبل لاستئناف محاكمته، لاتهامه بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بمركز أبو كبير.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي.. فلسطيني ينهي حياة زوجته بسبب خلافات زوجية

وتعود أحداث القضية رقم 10570 لسنة 2025 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 888 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهم «عصام م. س. ب»، 45 عامًا، فلسطيني الجنسية، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها «ع. ج. س. م» عمدًا.

أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أمربشأن الواقعة

وتضمم أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة أن المتهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات زوجية سابقة بينه وبين المجني عليها، إذ عقد العزم وبيت النية على التخلص منها، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين)، وما إن نشبت بينهما مشادة كلامية حتى انهال عليها بعدة طعنات في مواضع قاتلة، محدثًا بها الإصابات التي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

