محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)

زار اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، دار قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وذلك لتقديم التهنئة إلى قيادات وأفراد وضباط الشرطة، في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، وتقديرًا لدورهم الوطني البارز وتضحياتهم المستمرة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والعميد أركان حرب مظهر الهبيان، المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد.

وشهدت الزيارة أجواءً وطنية، حيث شملت مراسم الاستقبال أداء السلام الوطني، وعزف “سلام الشهيد” تخليدًا لأرواح أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، في مشهد يعكس معاني الوفاء والتقدير لتضحيات رجال الأمن عبر مختلف العصور.

وخلال اللقاء، أعرب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن خالص تهانيه لرجال الشرطة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا أن عيد الشرطة يجسد أسمى معاني البطولة والفداء، ويعبر عن تقدير الدولة المصرية للدور المحوري الذي تقوم به الشرطة في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار، بما يهيئ المناخ الملائم لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن ما يبذله رجال الشرطة من جهود متواصلة لحماية المواطنين، يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والانضباط والوعي الوطني، مثمنًا التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لخدمة أبناء بورسعيد وتحقيق الصالح العام

وفي ختام الزيارة، دعا المحافظ المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة في أداء رسالتهم السامية، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، مشيدًا بما يقدمونه من تضحيات في سبيل رفعة الوطن وأمنه

