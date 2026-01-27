الثلاثاء 27 يناير 2026
رياضة

تألق مصري في ربع نهائي البطولة العالمية للإسكواش

بطولة الأبطال للإسكواش،
بطولة الأبطال للإسكواش، فيتو
الإسكواش، تألق مصري في ربع نهائي بطولة الأبطال العالمية للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وشهدت مباريات اليوم الأول من الدور ربع النهائي تألق مصري واضح في منافسات الرجال والسيدات.

وجاءت نتائج اليوم الأول من الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز هانيا الحمامي على اليابانية ساتومي واتانابي (3-0)

فوز نور الشربيني على الإنجليزية جاسمين هوتون (3-1)

فوز مصطفى عسل على يوسف إبراهيم (3-0) بالانسحاب 

فوز كريم عبد الجواد على الإنجليزي جونا براينت (3-1)

وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة الأبطال للإسكواش 7 لاعبين مصريين وهم، نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وفيروز أبو الخير ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم.

قائمة اللاعبين المصريين

وشارك في البطولة 20 لاعبا ولاعبة من مصر، بواقع 9 لاعبين و11 لاعبة.

وشارك في منافسات الرجال من مصر كل من:

مصطفى عسل - فارس الدسوقي - محمد زكريا - محمد أبو الغار - يوسف إبراهيم - مازن هشام - علي أبو العينين - كريم عبد الجواد - كريم التركي.

وعلى مستوى اللاعبات شارك من مصر كل من:

هانيا الحمامي - نور الشربيني - كنزي أيمن - ندى عباس - هنا معتز - مريم متولي - سنا إبراهيم - هنا رمضان - زينة مكاوي - فيروز أبو الخير - أمينة عرفي.

الاسكواش بطولة الأبطال الولايات المتحده الامريكيه هانيا الحمامي نور الشربيني مصطفي عسل كريم عبد الجواد

