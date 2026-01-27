رئيس شعبة المستلزمات الطبية يُشيد بجهود توفير مُخصّصات مالية لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات المُورِّدين

18 حجم الخط

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء والمستلزمات الطبية.

جهود الحكومة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود الحكومة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد أن تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية قامت بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء المُوحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يستحق الإشادة في ظل ما طالبت به الشُعبة خلال الفترة السابقة.

وقال (عبده): إن الشُعبة تتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على مضمون هذا الاجتماع، وإن الشُعبة كثيرًا ما ناقشت أهمية سداد مستحقات موردي المستلزمات الطبية من أجل استمرارهم في منظومة العمل وتطوير هذا القطاع الهام على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرارية في تخصيص المُخصّصات المالية لهيئة الشراء المُوحد لسداد مستحقات الشركات المُورِّدة، وبالتالي الحفاظ على استقرار سوق المستلزمات الطبية والدواء في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع نظرًا لأهميته اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية مؤكدا أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.