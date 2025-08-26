قطاع المستلزمات الطبية على صفيح ساخن بسبب أزمة المديونيات.. الشعبة ترفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء.. إسماعيل عبده: هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها.. وتوقف عدد كبير من خطوط الإنتاج

أزمة جديدة يمر بها قطاع المستلزمات الطبية في مصر، وذلك بعد مرور 15 يومًا، من حالة التفاؤل التي انتابت العاملين في القطاع عقب اجتماع يوم 11 أغسطس الجاري، وإعلان الاتفاقات الجديدة مع هيئة الشراء الموحد الخاصة بسداد المديونيات.

أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات

لكن شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة محمد إسماعيل عبده، أعلنت استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء.

اتفاق سابق على حزمة إجراءات لإنهاء الأزمة

وقال محمد إسماعيل عبده: إن الأزمة مستمرة رغم الاتفاق مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد يوم 11 أغسطس الحالي على حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة.

حزمة الإجراءات تضمنت صرف دفعة جديدة من المديونية لكل الشركات

وأشار «عبده» إلى أن حزمة الإجراءات المتفق عليها تضمنت صرف دفعة جديدة من المديونية لكل الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

محمد إسماعيل عبده

هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن

وأضاف أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف صعب بما يعوق استمرار عمله في خدمة ملايين المواطنين الذين يترددون يوميًا علي منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز علاجية.

شعبة المستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء

وعن تحركات الشعبة لمواجهة هذه الأزمة، قال: إن شعبة المستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية، متطلعة إلى تدخله شخصيًا.

الشعبة تتطلع إلى تدخل وزير المالية

وتابع: وأيضًا تتطلع الشعبة إلى تدخل وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد.

43 مليار جنيه قيمة مديونية الهيئة لشبكة مورديها

وأوضح أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع خاصة مع الموردين الخارجيين.

توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية

وقال إن ذلك أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة الناجم عن عدم استعاضة المبالغ التى كان من المقرر سدادها منذ أشهر، بجانب مشكلات مع البنوك لعدم قدرة الكثير من شركات القطاع على سداد التزاماتها البنكية.

رئيس الوزراء

ثقة في سرعة استجابة رئيس الوزراء

وعليه؛ أعرب محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، لحرصهما على دفع هذا النشاط الحيوي المؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

التوجيه بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية

وقال إنه الشعبة تتطلع إلى قيامهما بالتوجيه بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية حتى لا تتفاقم المشاكل بصورة أكبر مع العمل على إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار أزمة تراكم مديونيات الشراء الموحد للقطاع الخاص.

تعهد الهيئة الاستمرار في سداد هذه المديونية على دفعات

أوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية؛ أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة الاستمرار في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي.

وزير المالية

سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني

وتابع: وأن تتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الذي يمثل نحو 60% من إجمالي مديونية الشراء الموحد، موضحًا أن ذلك في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

الاتفاق تضمن سداد نسبة الـ 40%والناتجة عن العلاج الاقتصادي

وأشار «عبده» إلى أن الاتفاق تضمن أيضًا سداد نسبة الـ 40% الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، وعلى أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

