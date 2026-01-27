سان جيرمان يستعيد الصدارة وموقف نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 19

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الفرنسي، استعاد باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي بعد إنتهاء مباريات الجولة الـ 19 وخسارة لانس أمام مارسيليا 3-1 ليفقد ثلاث نقاط تضع سان جيرمان حامل اللقب بالصدارة بعد فقده للقمة قبل أكثر من جولة.

فيما تعقد موقف نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد بعد إحتلاله المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة بعد خسارته بالجولة الـ 19 أمام نيس 4-1.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 19

1- باريس سان جيرمان 45 نقطة

2- لانس 43 نقطة

3- مارسيليا 38 نقطة

4- ليون 36 نقطة

5- ليل 32 نقطة

6- رين 31 نقطة

7- ستراسبورج 30 نقطة

8- تولوز 29 نقطة

9- لوريان 25 نقطة

10- موناكو 24 نقطة

11- أنجييه 23 نقطة

12- بريست 22 نقطة

13- نيس 21 نقطة

14- باريس 20 نقطة

15- لو هافر 20 نقطة

16- نانت 14 نقطة

17- أوكسير 12 نقطة

18- ميتز 12 نقطة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي



وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب أوكسير بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 79، نجح باريس سان جيرمان أخيرًا في فك شفرة دفاع أوكسير، بعدما صنع عثمان ديمبلي الفارق عقب مشاركته كبديل، حيث أرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء، استقبلها برادلي باركولا بتسديدة مباشرة داخل الشباك، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.

