بعد العثور على رفاته، تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب بالشرقية

كشفت جهات التحقيق في محافظة الشرقية، عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب على يد صديقه ودفن جثمانه في الجهة الشرقية من الصحراء على أطراف قرية المنير، عقب مرور عام وشهرين من اختفاء المجني عليه.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة، بعدما أرشد الأجهزة الأمنية عن مكان دفن الجثمان، موضحًا أن لقاءاته المتكررة بالمجني عليه كانت تتم في موقع الواقعة لتعاطي المواد المخدرة.

دفن الجثمان في الصحراء وفرّ هاربًا خوفًا من افتضاح أمره

وأضاف أنه خلال آخر لقاء نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أقدم على إثرها على طعنه عدة طعنات أودت بحياته، ثم قام بدفن الجثمان في الصحراء وفرّ هاربًا خوفًا من افتضاح أمره.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق بتغيب الشاب عبدالعزيز أشرف، 22 عامًا، من قرية المنير، حيث أفاد والده بأن آخر من شوهد بصحبته كان صديقه المقيم بقرية الزوامل.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة

وكشفت تحريات مباحث مشتول السوق أن المجني عليه مختفٍ منذ أكثر من عام وشهرين، وأن أسرته لم تحرر محضرًا بتغيبه لاعتياد سفره، واعتقادهم بهجرته غير الشرعية إلى إيطاليا أسوة بعدد من شباب القرية.

ضبط مرتكب الجريمة المروعة

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وانتقلت النيابة العامة إلى مكان البلاغ، حيث عثرت على رفات الجثمان وملابسه ومتعلقاته، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحاليل للتأكد من هوية الرفات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

