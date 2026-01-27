الثلاثاء 27 يناير 2026
اقتصاد

وفد من الاستثمار يزور كوت ديفوار لدراسة خطة تطوير الأصول المصرية بأبيدجان

ترأست الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج والاستثمار والطروحات الحكومية  وفدا من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب اللواء حمزة درويش رئيس مجلس إدارة شركة جسور، وبمشاركة السفير شريف سيف سفير مصر بدولة كوت ديفوار، ومكتب التمثيل التجاري بأبيدجان، لزيارة "عمارة النصر " المملوكة لشركة جسور التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الايفوارية لدراسة خطة تطوير المشروع، وكذا دراسة احتياجات السوق الإيفواري.

 

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وفى ضوء تواجد أصول مصرية مملوكة للدولة على الأراضي الأفريقية.

وتأتى الزيارة فى إطار متابعة خطة الدولة لتطوير واستغلال الأصول المصرية بدول القارة الأفريقية وتعزيز الاستفادة منها.

عقد الوفد المصري اجتماعات مع الرئيس التنفيذي لبنك التجاري وفا بأبيدجان، وكذلك الرئيس التنفيذي لـ بنك BSIC الساحل والصحراء لمناقشة كيفية الشراكة مع القطاع المصرفي والاستثماري، وسبل التعاون خلال المرحلة القادمة، ودراسة بدء مشروع تطوير واستغلال "عمارة النصر" والاستفادة من الأصول الأخرى التي تقع في عدة دول أفريقية.

