الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

توقعات باستقرار أسعار الأسمنت خلال 2026

الاسمنت
الاسمنت
18 حجم الخط

توقع الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، استقرار وتراجع أسعار الأسمنت في مصر خلال 2026.

وأكد على أن إنتاج مصانع الأسمنت في مصر سجل 60 مليون طن خلال 2025، والطاقة الإنتاجية سجلت 80 مليون طن، لافتا إلى أن قطاع الأسمنت حقق أفضل أداء في البورصة المصرية خلال العام الماضي، وكان الأكثر ربحية.

وأشار إلى حدوث طفرة في السوق، وارتفاع صادرات الأسمنت لـ 17 مليون طن بنسبة نمو 48% خلال 2025، موضحا أن قطاع الأسمنت يعد من القطاعات شديدة الحساسية وكثيفة استهلاك الطاقة وأيضا كثيفة التدخل الحكومي.

وأكد على أن الصين تمثل 50 من صناعة الأسمنت عالميا وحققت إنتاجية تصل ل 1.3 مليار طن.

يُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الأسمنت المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الأسمنت المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الأسمنت الرمادي:

ويُعد الأكثر استخدامًا في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره على نطاق واسع في السوق المحلية.

الأسمنت الأبيض:

يُستخدم في التشطيبات والأعمال المعمارية الخاصة، ويتميز بلونه الفاتح وارتفاع تكلفته مقارنة بالأسمنت الرمادي.

الأسمنت المقاوم للكبريتات:

يُستخدم في المشروعات التي تتطلب مقاومة عالية للرطوبة والأملاح، مثل محطات الصرف الصحي والمنشآت الساحلية.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

تتأثر أسعار الأسمنت بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والوقود
• أسعار المواد الخام
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب في قطاع التشييد والبناء
• حجم المعروض من المصانع المحلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمنت فى مصر اسعار الاسمنت استهلاك الطاقة الأسمنت في مصر الاهلى فاروس البورصة المصرية
ads

الأكثر قراءة

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

التقرير السري لحكومة مدبولي

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية