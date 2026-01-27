توقعات باستقرار أسعار الأسمنت خلال 2026

18 حجم الخط

توقع الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، استقرار وتراجع أسعار الأسمنت في مصر خلال 2026.

وأكد على أن إنتاج مصانع الأسمنت في مصر سجل 60 مليون طن خلال 2025، والطاقة الإنتاجية سجلت 80 مليون طن، لافتا إلى أن قطاع الأسمنت حقق أفضل أداء في البورصة المصرية خلال العام الماضي، وكان الأكثر ربحية.

وأشار إلى حدوث طفرة في السوق، وارتفاع صادرات الأسمنت لـ 17 مليون طن بنسبة نمو 48% خلال 2025، موضحا أن قطاع الأسمنت يعد من القطاعات شديدة الحساسية وكثيفة استهلاك الطاقة وأيضا كثيفة التدخل الحكومي.

وأكد على أن الصين تمثل 50 من صناعة الأسمنت عالميا وحققت إنتاجية تصل ل 1.3 مليار طن.

يُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الأسمنت المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الأسمنت المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الأسمنت الرمادي:

ويُعد الأكثر استخدامًا في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره على نطاق واسع في السوق المحلية.

الأسمنت الأبيض:

يُستخدم في التشطيبات والأعمال المعمارية الخاصة، ويتميز بلونه الفاتح وارتفاع تكلفته مقارنة بالأسمنت الرمادي.

الأسمنت المقاوم للكبريتات:

يُستخدم في المشروعات التي تتطلب مقاومة عالية للرطوبة والأملاح، مثل محطات الصرف الصحي والمنشآت الساحلية.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

تتأثر أسعار الأسمنت بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• تكلفة الطاقة والوقود

• أسعار المواد الخام

• سعر صرف العملات

• حجم الطلب في قطاع التشييد والبناء

• حجم المعروض من المصانع المحلية

