«سواق الأتوبيس» يفتتح نادي كنوز السينما المصرية بالهناجر

18 حجم الخط

يطلق مركز سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبل، أولى فعاليات مشروع «نادي كنوز السينما المصرية»، الذي يُعدّه ويقدّمه الباحث والناقد السينمائي محمد رمضان حسين.

ويُقام المشروع للمرة الأولى بوصفه منصة ثقافية تفاعلية تهدف إلى إعادة قراءة الأفلام المصرية المهمة من خلال تجربة مشاهدة تحليلية مباشرة (LIVE)، تجمع بين العرض السينمائي والقراءة النقدية المبسطة المدعومة بمادة بحثية، بما يفتح حوارًا مباشرًا مع الجمهور، ويعيد اكتشاف العمل السينمائي من زوايا فنية وفكرية متعددة، ويسهم في تعزيز التذوق السينمائي وتعميق الوعي بتاريخ السينما المصرية.

ويُخصص لقاء الافتتاح لعرض وتحليل فيلم «سواق الأتوبيس» (1982) للمخرج الراحل عاطف الطيب، أحد أبرز رموز تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، والذي يرصد التحولات الاجتماعية والأخلاقية التي شهدها المجتمع المصري خلال مرحلة الانفتاح الاقتصادي، عبر شخصية سائق أتوبيس يواجه منظومة الفساد ويخوض صراعًا داخليًا وإنسانيًا حادًا.

ويُعد الفيلم من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية، واحتل موقعًا متقدمًا ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخها، كما حصد عددًا من الجوائز المحلية والدولية، من بينها جائزة أفضل ممثل للنجم نور الشريف، الذي قدّم أحد أبرز أدواره السينمائية في هذا العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.