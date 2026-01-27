محافظة تركية تحظر التظاهرات المؤيدة للأكراد على حدود سوريا (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت السلطات التركية في ولاية ماردين التركية والمتاخمة لسوريا، حظرا لـ 5 أيام على جميع أنواع التظاهرات والفعاليات، في أعقاب الغضب الذي أثاره الهجوم على مقاتلين أكراد في سوريا.

أحدث التطورات في تركيا

وذكرت المحافظة في بيان رسمي أنه سيتم حظر جميع الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والبيانات الصحفية، إضافة إلى إقامة الخيام، وفتح الأكشاك، وتعليق الملصقات واللافتات، وكل الأنشطة المشابهة من 27 إلى 31 يناير 2026.

وأوضحت أن هذا القرار جاء فيما يخص المسيرة المقررة في شارع نوروز في منطقة نوسايبين، بعد إجراء تقييم شامل لأحدث التطورات في تركيا عموما وخارج حدودها، مع مراعاة تأثيراتها المحتملة على المدينة.

📍Mardin / Derik



Şam yönetiminin Rojava'ya yönelik saldırıları protesto ediliyor.



Derik'te PTT binası önünde toplanan binlerce kişi ilçe meydanına kadar yürüdü pic.twitter.com/Cm1uU5hmqB — Nûmedya24 (@24MedyaNu24) January 26, 2026

ومنع وقوع أعمال عنف

وأشار البيان إلى أن التقييم خلص إلى أن أعمالا قد تهدد النظام العام والأمن قد تتكثف قبل موعد المسيرة وأثناءها وبعدها، مؤكدا أن هذه التدابير تأتي لضمان أمن المحافظة وحماية سلامة الأفراد والممتلكات، وصيانة الرفاه العام، وحماية حقوق وحريات المواطنين، ومنع وقوع أعمال عنف، والقضاء على التهديدات والمخاطر المحتملة.

وأوضح البيان أن الحظر يبدأ من الساعة 00:01 من يوم الثلاثاء 27 يناير وحتى الساعة 23:59 من يوم السبت 31 يناير، ولمدة خمسة أيام، ويشمل جميع التجمعات في الأماكن المفتوحة.

الحظر منع خروج أو دخول الأفراد والمركبات من وإلى المقاطعات

كما يشمل الحظر منع خروج أو دخول الأفراد والمركبات من وإلى المقاطعات إذا كان يُتوقع مشاركتهم في المسيرات المزمعة، وكذلك منع دخول أو مرور الأفراد والمركبات من محافظات أخرى بغرض المشاركة في هذه التجمعات والمسيرات.

