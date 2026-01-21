أول تعليق لـ العراق على نقل سجناء داعش إليه من سوريا

18 حجم الخط

سجناء داعش، قال مستشار رئيس وزراء العراق، حسين علاوي، في تصريحات لقناة العربية، إن نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق خطوة أساسية لضمان العدالة الجنائية.

وأوضح أن هذا الإجراء يتيح لمحاكم العراق محاكمة عناصر التنظيم وفق القانون، مع تحقيق العدالة للضحايا وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها التنظيم في المنطقة.

العراق: التنسيق مع سوريا والتحالف الدولي لضمان سير العملية بشكل آمن وفعال

وأشار علاوي إلى أن العراق ينسق بشكل مستمر مع السلطات السورية والتحالف الدولي لضمان تنفيذ عملية نقل المعتقلين بأمان، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والأمنية اللازمة. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع إعادة تنظيم عناصر داعش داخل الأراضي العراقية أو السورية.

خطوة لتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب بشكل مستدام

وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة ليست مجرد نقل سجناء داعش، بل جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في العراق والمنطقة، ومكافحة الإرهاب بشكل مستدام. وأضاف أن متابعة ومراقبة المعتقلين بعد نقلهم ستساعد على منع أي محاولات للهروب أو تجديد النشاط الإرهابي.

العراق يركز على العدالة والأمن مع الالتزام بالمعايير الدولية



واختتم علاوي تصريحاته بالتأكيد على أن العراق ملتزم بتحقيق العدالة الجنائية وحقوق المعتقلين وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن العملية تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب وضمان سلامة المجتمعات المحلية.

وأعلن الجيش الأمريكي عن نقل 7 آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السجون ومراقبة نشاط التنظيم الإرهابي بشكل أكثر فعالية. وأكدت القيادة الأمريكية أن العملية جرت ضمن إطار خطط أمنية دقيقة لضمان سلامة المعتقلين والقوات المشاركة في النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.