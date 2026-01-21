الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق لـ العراق على نقل سجناء داعش إليه من سوريا

أول تعليق لـ العراق
أول تعليق لـ العراق بعد نقل سجناء داعش من سوريا
18 حجم الخط

سجناء داعش، قال مستشار رئيس وزراء العراق، حسين علاوي، في تصريحات لقناة العربية، إن نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق خطوة أساسية لضمان العدالة الجنائية. 

وأوضح أن هذا الإجراء يتيح لمحاكم العراق محاكمة عناصر التنظيم وفق القانون، مع تحقيق العدالة للضحايا وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها التنظيم في المنطقة.

العراق: التنسيق مع سوريا والتحالف الدولي لضمان سير العملية بشكل آمن وفعال

وأشار علاوي إلى أن العراق ينسق بشكل مستمر مع السلطات السورية والتحالف الدولي لضمان تنفيذ عملية نقل المعتقلين بأمان، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والأمنية اللازمة. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع إعادة تنظيم عناصر داعش داخل الأراضي العراقية أو السورية.

خطوة لتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب بشكل مستدام

وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة ليست مجرد نقل سجناء داعش، بل جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في العراق والمنطقة، ومكافحة الإرهاب بشكل مستدام. وأضاف أن متابعة ومراقبة المعتقلين بعد نقلهم ستساعد على منع أي محاولات للهروب أو تجديد النشاط الإرهابي.

العراق يركز على العدالة والأمن مع الالتزام بالمعايير الدولية


واختتم علاوي تصريحاته بالتأكيد على أن العراق ملتزم بتحقيق العدالة الجنائية وحقوق المعتقلين وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن العملية تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب وضمان سلامة المجتمعات المحلية.

وأعلن الجيش الأمريكي عن نقل 7 آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السجون ومراقبة نشاط التنظيم الإرهابي بشكل أكثر فعالية. وأكدت القيادة الأمريكية أن العملية جرت ضمن إطار خطط أمنية دقيقة لضمان سلامة المعتقلين والقوات المشاركة في النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق سوريا داعش سجناء داعش رئيس وزراء العراق عناصر داعش عناصر تنظيم داعش

مواد متعلقة

الجيش الأمريكي ينقل 7 آلاف معتقل داعشي من سوريا إلى العراق

قائد «قسد»: تصاعد الهجمات على منشآت احتجاز مقاتلي وعائلات داعش بالشدادي ومخيم الهول

الجيش السوري يعلن استعداده استلام كافة سجون داعش من قسد

الداخلية السورية تلقي القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" فروا من سجن الشدادي (صور)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

خدمات

المزيد

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية