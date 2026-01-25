الأحد 25 يناير 2026
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية عيد الشرطة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احتفالية خاصة لتكريم أبناء الشهداء، حيث تم منحهم مكافأت مالية من الحسابات الخاصة بالأزهر، بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات الأزهر، ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية؛ تقديرًا لتضحيات آبائهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والدفاع عن الوطن.

وأكد وكيل الأزهر، أن رجال الشرطة المصرية ضربوا أروع الأمثلة في في الدفاع عن أمن الوطن، وقد عقدوا العزم على الزود عنه بدمائهم الزكية، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يجزي الشهيد أعظم الجزاء، ومكانه الفردوس الأعلى.

تحية تقدير وإجلال لكل شهيد

وأضاف فضيلته: «نحن في هذا اليوم نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل شهيد قدّم روحه فداءً لمصر، فشهداؤنا لن ننسى تضحياتهم أبدًا، وسيظل كل من بذل دمه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي حاضرًا في قلوبنا ووجدان الشعب المصري».

وشدد وكيل الأزهر على أن حماية الوطن واجب على الجميع، مؤكدًا أن الأزهر الشريف، بصفته حصن هذه الأمة وحامل رسالة الدعوة، يعتز بالشهداء ويقدّر تضحياتهم، لما لهم من مكانة عظيمة عند الله ومنزلة رفيعة في نفوس المصريين.

واستمع الحاضرون إلى كلمة لأحد أبناء الشهداء، عبّر خلالها عن مشاعر الامتنان والعرفان لرعاية الأزهر لهم، مؤكدًا أن هذا الاهتمام الأبوي والداعم يخفف من آلام الفقد، ويجسد معنى الاحتواء الإنساني والوفاء لتضحيات آبائهم، ويعكس حرص الأزهر على أن يظل أبناء الشهداء محل رعاية ودعم مستمرين علميًا ومعنويًا، وأن أبناء الشهداء ماضون في طريق التضحية والفداء، حاملين رسالة أبطالهم، بما يعكس حرص الأزهر الشريف على دعمهم علميًا ومعنويًا واستمرارهم رمزًا للفداء والوطنية.

