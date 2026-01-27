بإجمالي 31 عارضا، محافظ قنا يفتتح معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية واليدوية

18 حجم الخط

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية واليدوية، والذي يقام بجوار مقر مديرية التضامن الاجتماعي، بما يعكس اهتمام المحافظة بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجين، في إطار دعم الدولة للأسر المنتجة، وتمكين الحرف اليدوية والتراثية.

شهد الافتتاح كلا من: مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

تعزيز الاقتصاد المحلي بقنا

ويقام المعرض على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، ويأتي ضمن جهود وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة قنا لتعزيز الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الحرف التراثية باعتبارها أحد مكونات الهوية المصرية، ودعامة مهمة للتنمية المجتمعية.

ويضم المعرض، مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية التي تعبر عن مهارة وإبداع العارضين، وتشمل منتجات الخزف، وخشب السرسوع، والفخار، والفركة، إلى جانب أعمال الجلود، والعسل الأسود، وعسل النحل، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعكس جودة المنتج المحلي.

وشارك في المعرض عدد من الجهات، من بينها جمعية ريدك، ومؤسسة ندا، والأسر التسويقية، ليصل إجمالي المشاركين إلى 31 عارضًا وعارضة من أبناء المحافظة، في نموذج يعكس التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة التنفيذية.

وحرص محافظ قنا خلال جولته بالمعرض، على تفقد كافة المنتجات المعروضة، مشيدًا بجودتها وتميزها، ومؤكدًا تقديم المحافظة لكافة أشكال الدعم الممكنة للأسر المنتجة، بما يسهم في زيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مديرية التضامن الاجتماعي بالاستعانة بخبير تسويق لتدريب العارضين على أساليب التسويق الحديثة، مع العمل على إقامة ملتقى تسويقي يجمع بين الأسر المنتجة وأصحاب المحلات التجارية، إضافة إلى التوجه لإقامة مثل هذه المعارض في الأماكن السياحية مثل الغردقة، لتعظيم فرص التسويق، وجذب شرائح جديدة من المستهلكين.

