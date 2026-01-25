محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص (فيديو)

18 حجم الخط

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص، أحد أعرق القلاع الصناعية في صعيد مصر، والذي يمتد تاريخه لعام 1968.

جاء ذلك في حضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والمهندس أبو العباس عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة، والكيميائي حسن جابر، رئيس قطاعات مصانع قوص، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب إطلاق موسم العصير، تفقد محافظ قنا، والوفد المرافق مراحل معالجة القصب بدءًا من الشحن والتفريغ مرورًا بعمليات العصر والمعالجة الكيميائية والحرارية، وصولًا إلى التبخير والطبخ والتعبئة.

محافظ قنا يطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب

وفي بداية كلمته، قدم محافظ قنا، التهنئة لمزارعي قصب السكر والعاملين بمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القصب والمخصصة لمصانع قوص بلغت حوالي 37 ألف فدان.

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026

وأكد عبد الحليم، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين وتسهيل عمليات التوريد، لضمان سير العمل بانتظام داخل المصنع الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيدًا بالجهود المبذولة في جميع مراحل الإنتاج.

ولفت محافظ قنا، إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لمزارعي القصب، من خلال تشجيع التحول نحو الري الحديث وزراعة الشتلات، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة أرباح المزارعين ويعمل على تحسين العائد الاقتصادي.

فيما استعرض مسئولو المصنع، الخطة التشغيلية لهذا العام، والتي تطمح لتحقيق طفرة إنتاجية من خلال استهداف استلام مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بطاقة يومية تهدف لعصر 11,200 طن قصب يوميًا، ومستهدف الوصول إلى 120 ألف طن من السكر الأبيض عالي الجودة، بجانب إنتاج 45 ألف طن من "المولاس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.