رئيس جامعة قنا يترأس وفد الجامعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا وفد الجامعة المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، بحضور الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضم الوفد الدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب، الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة كريمة كمال، وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا، الدكتور حمد الله عبد الحكيم الأستاذ المساعد بكلية الآداب، الدكتور عبد الله حسين رضا الأستاذ المساعد بكلية علوم الرياضة، عمرو فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بدوي محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نجوى أبو الوفا ومحمود كمال من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، سيد عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة، إلى جانب وفد طلابي من مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن مشاركة جامعة قنا في هذا الحدث الثقافي الدولي تأتي في إطار حرصها على تنمية وعي الطلاب، وصقل مهاراتهم الفكرية، وتعزيز القيم الإنسانية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أهم المنصات الثقافية والمعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، لما يضمه من ندوات فكرية، ومحاضرات علمية، وورش عمل متخصصة، إلى جانب مشاركة دولية واسعة.

جولة داخل معرض الكتاب

وفي إطار الجولة التفقدية لوفد الجامعة داخل المعرض، تفقد الدكتور أحمد عكاوي والوفد المرافق جناح هيئة الرقابة الإدارية، حيث أشاد بالمطبوعات والاصدارات المتميزة التي يقدمها الجناح، وما تتضمنه من محتوى توعوي وتثقيفي يعزز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد بشتى صوره، ودعم وتعزيز منظومة الحوكمة وترسيخ مبادئ المساءلة داخل مؤسسات الدولة.

تشهد دورة المعرض الحالية مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا للإصدارات، ما يجعلها فرصة متميزة للتعرف على أحدث إصدارات دور النشر المحلية والعالمية، فضلًا عن المبادرات الثقافية والفعاليات المتنوعة التي تقدمها وزارة الثقافة بهدف تعزيز ثقافة القراءة ونشر الوعي المعرفي بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أهمية زيارة الطلاب للمعرض وتعظيم الاستفادة من محتواه بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الشباب.

