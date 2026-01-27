محافظ قنا يشدد على متابعة توزيع الأسمدة الزراعية بانتظام لضمان وصول الدعم لمستحقيه

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على ضرورة متابعة عملية صرف الأسمدة الزراعية بمختلف الجمعيات بنطاق المحافظة، والمتابعة الميدانية الدقيقة لضمان توافر الأسمدة المدعمة، وتسهيل الإجراءات على المزارعين.

وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي لـ"كارت الفلاح"، ضمن رؤية القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

صرف 86% من الأسمدة الشتوية بنجع حمادي والالتزام "بكارت الفلاح" شرط أساسي

وشدد محافظ قنا، على الالتزام التام بالصرف عبر منظومة "كارت الفلاح" كشرط أساسي ودون استثناءات، مع ضرورة التقيد بالتوقيتات الزمنية المحددة للصرف، موجهًا بضرورة عقد لقاءات مباشرة ودورية مع المزارعين للاستماع إلى مطالبهم، وحل أي عقبات تواجههم فورًا، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارع القنائي لزيادة إنتاجية المحاصيل.

وأشار المهندس أبو العباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى أنه تم عمل جولة تفقدية بمركز نجع حمادي شملت الجمعيات الزراعية بناحيتي "الشاورية" و"الشرقي بهجورة"، حيث كشفت المتابعة عن وصول توريدات الجمعية الزراعية بالشاورية إلى نحو 5000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة بلغت 88% من احتياجاتها، بينما بلغت توريدات جمعية الشرقي بهجورة 3000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة إنجاز وصلت إلى 86% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي الحالي.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى أن هذه المتابعات المستمرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، للتأكد من انضباط سير العمل داخل الجمعيات والتعاونيات الزراعية، موجهًا بالعمل على حل أي عقبات فورًا لتسهيل العملية الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.