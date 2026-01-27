الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يشدد على متابعة توزيع الأسمدة الزراعية بانتظام لضمان وصول الدعم لمستحقيه

توزيع الأسمدة الزراعية
توزيع الأسمدة الزراعية
18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على ضرورة متابعة عملية صرف الأسمدة الزراعية بمختلف الجمعيات بنطاق المحافظة، والمتابعة الميدانية الدقيقة لضمان توافر الأسمدة المدعمة، وتسهيل الإجراءات على المزارعين.

وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي لـ"كارت الفلاح"، ضمن رؤية القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

صرف 86% من الأسمدة الشتوية بنجع حمادي والالتزام "بكارت الفلاح" شرط أساسي

وشدد محافظ قنا، على الالتزام التام بالصرف عبر منظومة "كارت الفلاح" كشرط أساسي ودون استثناءات، مع ضرورة التقيد بالتوقيتات الزمنية المحددة للصرف، موجهًا بضرورة عقد لقاءات مباشرة ودورية مع المزارعين للاستماع إلى مطالبهم، وحل أي عقبات تواجههم فورًا، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارع القنائي لزيادة إنتاجية المحاصيل.

وأشار المهندس أبو العباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى أنه تم عمل جولة تفقدية بمركز نجع حمادي شملت الجمعيات الزراعية بناحيتي "الشاورية" و"الشرقي بهجورة"، حيث كشفت المتابعة عن وصول توريدات الجمعية الزراعية بالشاورية إلى نحو 5000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة بلغت 88% من احتياجاتها، بينما بلغت توريدات جمعية الشرقي بهجورة 3000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة إنجاز وصلت إلى 86% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي الحالي.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى أن هذه المتابعات المستمرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، للتأكد من انضباط سير العمل داخل الجمعيات والتعاونيات الزراعية، موجهًا بالعمل على حل أي عقبات فورًا لتسهيل العملية الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا المزارع القنائي رؤية مصر 2030 قنا محافظ قنا منظومة التحول الرقمي منظومة كارت الفلاح وكيل وزارة الزراعة بقنا

مواد متعلقة

رئيس جامعة قنا يترأس وفد الجامعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص (فيديو)

محافظ قنا يفتتح مضخة رفع مياه مدينة الزهور لخدمة 25 ألف نسمة

محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في عيدهم
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية