31 يناير موعد محاكمة عاطل متهم بسرقة المواطنين بأسلوب النشل في عين شمس

حددت محكمة جنايات القاهرة 31 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت مباحث  قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل تفيد بتعرضها للسرقة أثناء وقوفها بأحد المحلات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب النشل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وفقا لقانون العقوبات، فإن عقوبة السرقة الحبس مع الشغل كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

