إحالة عاطل متهم بسرقة المواطنين بأسلوب النشل في عين شمس للجنح

18 حجم الخط

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بسرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة قسم شرطة عين شمس لمحكمة الجنح.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل تفيد بتعرضها للسرقة أثناء وقوفها بأحد المحلات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب النشل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وفقا لقانون العقوبات، فإن عقوبة السرقة الحبس مع الشغل كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.