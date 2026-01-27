ضبط سائق سيارة ملاكي متهم بدهس أسرة بالحوامدية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي متهم بإصابة زوجين وطفلهما، إثر اصطدامه بهم أثناء توقفهم بمحيط مقهى على الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وتم نقلهم للمستشفى.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والتحفظ على السيارة، فيما قامت الخدمات المرورية برفع وإزالة آثار الحادث لتسير الحركة المرورية.

كانت البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح الإدارة العامة للمرور

وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة العامة للمرور مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

