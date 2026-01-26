وفاة شاب وإصابة آخر في تصادم جرار زراعي وتوك توك بطريق شبشير-طنطا

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع اليوم بطريق شبشير-طنطا الكبرى بمحافظة الغربية، بين جرار زراعي ومركبة توك توك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بتصادم جرار زراعي وتوك توك بطريق شبشير.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يدعي “عاطف.إ.ع” 14 عاما والمقيم بقرية الرملية التابعة لمركز طنطا، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا وجار الانتهاء من إجراءات الدفن وتسليم الجثمان لذويه.



كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر يدعي “محمد. ا” تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار بالغربية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم الخميس حادثا مأساويا بعد أن اصطدم أحد القطارات بطفل يبلغ من العمر نحو 15 عامًا أمام مزلقان قطور ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة قطور إلى موقع الحادث، كما تم استدعاء الإسعاف التي قامت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها حاليا للتعرف على هوية الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

