ألمانيا: لا نستطيع تزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت جديدة

قالت الحكومة في ألمانيا في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: لا نستطيع تزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت جديدة.

وفي السياق ذاته قال أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، اليوم الإثنين: إن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب منها تقديم تنازلات إقليمية، مشددا على أن القرار النهائي في هذه المسألة يقع على عاتق كييف وحدها.

روته: السلام في أوكرانيا يتطلب من كييف تقديم تنازلات إقليمية

وأضاف أمين عام حلف الناتو خلال جلسة نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "السؤال الثالث هو مسألة الإقليم الحساسة للغاية. في النهاية، فقط الحكومة الأوكرانية يمكنها اتخاذ القرار بشأن الإقليم. لكن لكي تتمكن الحكومة الأوكرانية من استيعاب ما يمكنها قبوله من حيث التنازلات الإقليمية، فمن المهم للغاية بالنسبة لهم معرفة أن الروس لن يحاولوا مرة أخرى مهاجمة أوكرانيا لاحقا".

المفاوضات الروسية الأوكرانية

وجاءت تصريحات روته هذه بعد أسابيع من رفض فلاديمير زيلينسكي في 30 ديسمبر 2025، سحب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي إقليم دونباس، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من الجانب الروسي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 23 يناير، أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس يعد "شرطا مهما" للجانب الروسي نحو أي تسوية.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد وصف سابقا هذا الانسحاب بأنه "جزء مهم من خطة التسوية السلمية الشاملة".

